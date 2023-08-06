الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ": زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر تحقق استراتيجية الأمن الغذائى

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

قال المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولي قصب السكر وبنجر السكر، بزيادة٤٠٠ جنيه لطن قصب السكر و٦٠٠ جنيه لبنجر السكر، خطوة مهمة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر، في ظل التحديات العالمية حاليًا التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها السكر.  

وأضاف الجبلي، في تصريحات له اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لا تصب في مصلحة المزارعين فقط، بل تحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، من هذه السلع الاستراتيجية وهو ما يستهدفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وجَّه الحكومة بالتوسع في تفعيل نظام الزراعات التعاقدية الذي يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح بعد تكلفة الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأصبح لدى مصر مساحة لا تقل عن ٦٣٠  ألف فدان مزروعة بنجر السكر، كما أصبحت لدينا ٨ مصانع لإنتاج السكر من البنجر، مضيفًا، أيضًا اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في قصب السكر كان من خلال استحداث محطتين لإنشاء شتلات القصب، والتي تساعد بدورها في زيادة عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج من القصب وبالتالي من السكر، وكذلك استحداث نظم جديدة لري القصب.

وأكد الجبلي، أن التنمية الزراعة أصبحت في مقدمة الأولويات وأشكال التنمية بالعالم، نظرًا لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التي شهدها العالم مؤخرًا وما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، متابعًا، أن الاهتمام بالتوسع الزراعي، يساعد في دعم باقي قطاعات التنمية، حيث يساعد في التنمية الصناعية والتجارية وزيادة حجم التصدير، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الزراعية، وتذليل كل العقبات أمامها.

السلع الاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الزراعة والري الزراعات التعاقدية السيطرة على أسعار المهندس عبد السلام الجبلى القطاع الزراعي المليون ونصف فدان المشروعات القومية
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"الدستور" يكشف شروط أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

"شوه وجهى وأمه سحلتنى".. مروة تحكى مأساتها بعد رفضها معاكسة شاب بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟