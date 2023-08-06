الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملات "بلدي أمانة" لـ"القومي للمرأة" بقرى الشرقية لرفع الوعي بجهود الدولة

انطلاق الحملة
انطلاق الحملة

انطلقت صباح اليوم، فعاليات المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى ينظمها المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وذلك بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتمتد الحملة على مدار 3 أيام متتالية.

 

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، ووقفه ضد الحرب الدائرة علينا من كل فرد ومجموعة يحاولوا خلق أزمات ونشر الإشاعات ووقفة مع توجيه الميزانيات لتطوير التعليم والصحة وبناء المدن الجديدة وتوفير سكن للشباب وفتح المصانع، وأيضا وقفة ضد الأفكار الغلط التى تسمم عقولنا وعقول ولادنا، فضلا عن توجيه الشكر للمرأة المصرية، اللى عارفة قيمة الأمن والأمان والحفاظ عليه.
 
وتابعت أن الحملة تتضمن طرق أبواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية، وستستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس، ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار و الواعظات
 
يذكر أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هى حملة ممتدة بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادر ة، وقد بدأت اليوم 6 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وسبقتها دورات تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين فى الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.
 

انطلاق الحملة
انطلاق الحملة
انطلاق الحملة
انطلاق الحملة
انطلاق الحملة
انطلاق الحملة
انطلاق الحملة
انطلاق الحملة
الاسرة المصرية الأزمات العالمية التنمية المنشودة الدكتورة مايا مرسي الشباب المتطوعين
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