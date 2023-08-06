الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على سائق أتوبيس انقلب على الطريق فى القاهرة الجديدة

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت نيابة الشروق وبدر التحفظ على سائق حادث انقلاب أتوبيس أصيب به 26 عاملا، وعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كما انتقل فريق من النيابة لسماع أقوال المصابين والاستعلام عن حالتهم الصحية.

كان قد أصيب 26 شخصًا بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس يقل عمالًا بالقاهرة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عمالًا بنطاق القاهرة الجديدة، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات إلى مكان البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى بدر لتلقى العلاج اللازم بإجمالى 26 مصابًا.

تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

أقوال المصابين الشروق وبدر الطب الشرعي القاهرة الجديدة المواد المخدرة
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