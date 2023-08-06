الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق كابينة كهرباء فى شبرا الخيمة

حريق كابينة كهرباء
حريق كابينة كهرباء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة، بنشوب حريق بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

علي الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، وتمت السيطرة علي الحريق، وكذلك أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوب الحريق مرة أخرى، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بكابينة كهرباء بشارع حسن الورداني بمنطقة أرض المحلاوي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية بشارع حسن الورداني منطقة أرض المحلاوي قسم شرطة أول شبرا الخيمة
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