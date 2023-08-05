«كابيتانو مصر» يصل المنوفية لاختيار الموهوبين فى الدلتا

انطلقت اختبارات الموسم الثانى من برنامج «كابيتانو مصر» للموهوبين من محافظات الدلتا، أمس، على ملاعب نادى الجمهورية فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك لمدة يومين.

ويستهدف «كابيتانو مصر» اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم «مواليد ٢٠٠٩» بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للموسم الثانى على التوالى.

39 مدربًا لإجراء الاختبارات والنتيجة فى نفس اليوم

قال محمد سلامة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، إن «كابيتانو مصر» مشروع فى غاية الأهمية لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، ودعمها من قبل أجهزة الدولة المعنية، مرجعًا نجاح الموسم الأول إلى المصداقية الكبيرة التى شهدتها عملية اختيار الموهوبين.

وكشف «سلامة» عن تقدم أكثر من ٢٠٠٠ طالب للمشاركة فى اختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر»، وذلك عبر الموقع الإلكترونى المخصص لذلك وتم الإعلان عنه فى كل وسائل الإعلام.

وأضاف عن تجهيزات المديرية لاختبارات الموسم الثانى من «كابيتانو مصر»: «جهزنا ١٠٠ متطوع تابع للمديرية، إلى جانب مجموعة خاصة أخرى لتنظيم الاختبارات، وهى اختبارات بدنية ومهارية على يد ١٤ مدربًا محترفًا و٢٥ مدربًا مساعدًا».

وواصل وكيل مديرية الشباب والرياضة فى المنوفية: «النتائج ستُعلن فى نفس اليوم، بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة»، مشددًا على أن «كابيتانو مصر» مشروع كبير أثبت مصداقيته منذ الموسم الأول.

وأكمل: «انتشر وذاع صيت البرنامج فى موسمه الأول، وما تضمنه من مصداقية كبيرة فى اختيار الموهوبين ما منح أولياء الأمور ثقة كبيرة للتقدم بأبنائهم للمشاركة فى الموسم الثانى، وسط آمال كبيرة فى تخطى الاختبارات والمشاركة فى المسابقة الرسمية ضمن البرنامج الأكبر فى اكتشاف المواهب».

ووصف «سلامة» مشروع «كابيتانو مصر» بأنه حدث كبير وعظيم، تحت إشراف شركة كبيرة محترمة مثل «المتحدة للخدمات الإعلامية»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن التسجيل والخضوع للاختبارات جريا بشكل مجانى دون أى مصروفات.

واختتم بقوله: «تم الإعداد لعقد الاختبارات بأفضل صورة، من خلال اجتماعات متواصلة بحضور أعضاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وممثلى وزارة الشباب والرياضة، بهدف إتاحة فرصة كبيرة للموهوبين لإظهار إمكاناتهم وقدراتهم أمام مدربين متخصصين فى كرة القدم، ما يدعم جهود الدولة لخلق جيل كروى مميز».

مشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب فى يوم.. وكل الإجراءات مجانية

كشف هادى رجب، المسئول عن النشاط الرياضى فى نادى الجمهورية، الذى يستضيف اختبارات «كابيتانو مصر»، عن أن الاختبارات تُجرى فى الملعبين الرئيسى والخماسى، إلى جانب الصالة المغطاة، تحت إشراف كامل من مديرية الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال «رجب»: «فى أى اختبارات مماثلة يتم ملء استمارة التقديم بمقابل مادى معين، لكن التسجيل فى (كابيتانو مصر) دون أى مصروفات، ما جعل التقديم متاحًا لأى ناشئ موهوب من أى مكان، سواء من المنوفية أو غيرها من محافظات الجمهورية».

وأضاف أن الاختبارات تتضمن ٣ محاور، بدنى ومهارى وفى الملعب، وفى ظل كثافة الأعداد المتقدمة، تم تقسيمهم إلى مجموعة فرق، كل فرقة منها تتكون من ٦ لاعبين، مع توزيعهم على ٤ ملاعب، بحيث يتم اختبار ٤٨ لاعبًا فى الملعب كل مرة. وواصل: «نجاح المشروع فى الموسم الأول أدى إلى زيادة إقبال الطلاب على المشاركة بشكل غير مسبوق، حتى إن اليوم الأول شهد مشاركة أكثر من ٣٠٠٠ لاعب، رغم أن المسجلين على الموقع المخصص ٢٠٠٠ لاعب». وأكمل: «وزارة الشباب والرياضة أتاحت إمكانية الاختبار بشهادة الميلاد فقط، بشرط أن يكون تاريخ الميلاد ٢٠٠٩، لذا خضع ٣٠٠٠ طالب للاختبارات فى اليوم الأول، ثم تُستكمل الاختبارات اليوم، ويمكن للمتخلفين عن اليوم الأول المشاركة به». وأتم بالإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يستضيف فيها نادى الجمهورية مثل هذه الاختبارات، فقد سبق له أن استضاف اختبارات لاختيار الموهوبين فى المصارعة والملاكمة.

متنافسون: فرصة عظيمة لاكتشافنا على يد مدربين متخصصين

شهدت اختبارات برنامج «كابيتانو مصر»، الذى يُقدم بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة، إقبالًا كبيرًا من قبل الموهوبين بمحافظات الدلتا المختلفة.

وحضر أكثر من ٣٠٠٠ طالب «مواليد ٢٠٠٩» فى اليوم الأول للاختبارات، التى جرت فى نادى الجمهورية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك تحت إشراف مُدربين متخصصين.

وجاء حضور الطلاب إلى مقر عقد الاختبارات بصحبة ذويهم، عقب التسجيل على الموقع المخصص الذى أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، وجميعهم يطمح فى اجتياز الاختبارات وتصعيده للمراحل التالية، بعد النجاح منقطع النظير الذى حققه الموسم الأول من البرنامج.

والتقت «الدستور» عددًا من الطلاب الذين حضروا لأداء الاختبارات داخل نادى الجمهورية فى شبين الكوم، صباح أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين العدد الكبير من الطلاب وذويهم.

وقال جمال محمد جمال الدين، من شبين الكوم، إنه حضر للخضوع إلى الاختبارات بعد مشاهدة البرنامج فى موسمه الأول خلال العام الماضى، ومتابعة أخباره أولًا بأول، وعلى ضوء رغبته القوية فى احتراف كرة القدم، خاصة أن الجميع يشهد له بالموهبة، خاصة فى مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أن مثله الأعلى هو على معلول، نجم الأهلى ومنتخب تونس.

وقال محمد محمود محمد دياب، من شبين الكوم، أيضًا، إنه يحلم بأن يكون لاعب كرة معروفًا، مشيرًا إلى أنه يلعب فى خط الدفاع، ومثله الأعلى هو وائل جمعة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.

وأضاف «دياب» أن «كابيتانو مصر» فرصة عظيمة لإظهار موهبته إلى النور، متمنيًا أن يلتقى محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلى ومنتخب مصر، وكذلك وائل جمعة، خلال الموسم الثانى من البرنامج.

وقال على حسن على، وهو من مركز قويسنا، إنه عشق برنامج «كابيتانو مصر» فى موسمه الأول، لذا تحدث مع أسرته وطلب التقديم على الموقع المخصص التابع لوزارة الشباب والرياضة، لما يملكه من موهبة فى كرة القدم تؤهله للعب فى أندية كبيرة، مشيرًا إلى أن مثله الأعلى هو حسام غالى، نجم الأهلى ومنتحب مصر السابق، الذى يتمنى أن يراه فى البرنامج هذا العام والتصوير معه.

وكشف مروان طارق صبحى، الذى قدم من مركز الباجور، عن انتظاره هذه الفرصة منذ العام الماضى، لإظهار موهبته أمام مدربين متخصصين يمكنهم الحكم على موهبته باحترافية.

وأضاف «صبحى»: «حضرت بصحبة والدتى من الصباح الباكر، حتى يتسنى لى المشاركة فى الاختبارات التى تقام فى نادى الجمهورية بشبين»، مشيرًا إلى أنه لاعب وسط مدافع، ومثله الأعلى هو محمد الننى، لاعب وسط أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر.

وقال خالد عزت عيسى، المقيم فى مركز الشهداء، إنه علم بالمسابقة منذ العام الماضى، عندما رآها على قناة «أون تايم سبورت»، حيث تابع حلقات البرنامج باهتمام بالغ، وكان يبحث عنها على «يوتيوب»، وحلم بأن يكون واحدًا من المتسابقين فيها، لافتًا إلى أن مركزه «مهاجم»، ومثله الأعلى محمود الخطيب وحسام حسن.

وكان الختام مع أحمد محمد عبدالفتاح، من مركز قويسنا، الذى علم بالاختبارات من أحد أصدقائه الذى يمارس كرة القدم معه فى نادى قويسنا، وطلب منه التقديم لأنه موهوب، ويشبه فى مهاراته حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.