وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي طلعت حرب

اختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جولته اليوم بمحافظة الجيزة والتى بدأت منذ صباح اليوم، وكان فى استقبال وزير الرياضة المهندس طارق على نائب رئيس مجلس إدارة نادى طلعت حرب.

ووجه صبحي التحية إلى مجلس إدارة نادى طلعت حرب برئاسة محمد الأتربي والذي أصبح مفخرة بعد التطوير الكبير الذي قام به مجلس الإدارة .

وشارك وزير الشباب فى الندوة الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتى عقدت بالقاعة التاريخية " قاعة طلعت حرب" والتى تحمل تاريخ كبير .

وطالب وزير الشباب والرياضة، الشباب المشاركين فى الندوة بأن يقوموا بالتفكير والدولة المصرية تسمع الشباب جيدا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات، مطالبا الشباب الحاضر للندوة أن يكون بجانب وطنه وأسرته .

كما وافق وزير الشباب على تدشين لجنة للشباب داخل نادى طلعت حرب.



وتفقد صبحي العديد من الأنشطة والفعاليات التى تنفذ برعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة ومنها ملتقى التوظيف وايضا معرض المنتجات الحرفية والمقامة بنادى طلعت حرب، وأثنى صبحي على البنية الرياضية والخدمات الثقافية والاجتماعية التى يقدمها مجلس إدارة نادى طلعت حرب للأسر المصرية .

كما حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على متابعة جزء من تدريب فريق كرة السلة للصم بنات كما تابع صبحي تدريبات فريق الناشئين لكرة القدم بالنادى وتفقد وزير الشباب الجيم وملاعب التنس

وبعد جولته وتفقده لأروقة النادى وأنشطته قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا قد شاهدنا ملتقى التوظيف والمعارض الحرفية للأسر ومراكز الشباب التى تدعمها وزارة الشباب.

وأشار صبحي إلى أن ما لفت نظره فى زيارته للنادى ما كتب على تمثال طلعت حرب فى حب مصر "ما أنا إلا واحد من المصريين اتفقت كلمتهم على خدمة بلدهم".