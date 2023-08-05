السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي طلعت حرب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

اختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، جولته اليوم بمحافظة الجيزة والتى بدأت منذ صباح اليوم، وكان فى استقبال وزير الرياضة المهندس طارق على نائب رئيس مجلس إدارة نادى طلعت حرب.
ووجه صبحي التحية إلى مجلس إدارة نادى طلعت حرب  برئاسة محمد الأتربي والذي أصبح مفخرة بعد التطوير الكبير الذي  قام به مجلس الإدارة .
وشارك وزير الشباب فى الندوة الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتى عقدت بالقاعة التاريخية " قاعة طلعت حرب" والتى تحمل تاريخ كبير .
وطالب وزير الشباب والرياضة، الشباب المشاركين فى الندوة بأن يقوموا بالتفكير والدولة المصرية تسمع الشباب  جيدا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه الكثير من التحديات، مطالبا الشباب الحاضر للندوة أن يكون بجانب وطنه وأسرته .
كما وافق وزير الشباب على تدشين لجنة للشباب داخل نادى طلعت حرب.


وتفقد صبحي العديد من الأنشطة والفعاليات التى تنفذ برعاية وإشراف وزارة الشباب والرياضة ومنها ملتقى التوظيف وايضا معرض المنتجات الحرفية  والمقامة بنادى طلعت حرب، وأثنى صبحي على البنية الرياضية والخدمات الثقافية والاجتماعية التى يقدمها مجلس إدارة نادى طلعت حرب للأسر المصرية .
كما حرص وزير الشباب والرياضة  الدكتور أشرف صبحي على متابعة جزء من تدريب فريق كرة السلة للصم بنات كما تابع صبحي تدريبات فريق الناشئين لكرة القدم بالنادى وتفقد وزير الشباب الجيم وملاعب التنس 
وبعد جولته وتفقده لأروقة النادى وأنشطته قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا قد شاهدنا ملتقى التوظيف والمعارض الحرفية للأسر ومراكز الشباب التى تدعمها وزارة الشباب.
وأشار صبحي إلى أن ما لفت نظره فى زيارته للنادى ما كتب على تمثال طلعت حرب فى حب مصر "ما أنا إلا واحد من المصريين اتفقت كلمتهم على خدمة بلدهم".

ادي طلعت حرب وزير الرياضة يتفقد تام جولته التفقدية بمحافظة الجيزة وزير الشباب وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مفاجأة.. ذروة الموجة الحارة فى ديسمبر المقبل

محلل سياسى: فرنسا تمهل الانقلابيين بالنيجر للغد لإنهاء اللعبة السياسية

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

طلقة فى العين تنهى حياة خفير السلام.. والأمن يضبط 9 من المتهمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه