السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يروى قصة نبى الله داود عندما حكم بين الأخوين (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

روى الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، قصة سيدنا داود عليه السلام، مع الأخوين اللذين أرادا أن يحتكما فيما بينهما عن النعاج التي ذكرت في القرآن الكريم.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ نبي الله داود عليه السلم، أراد أن يختار لنفسه العبادة التي لم يقيمه الله فيها لأنه يحبها، مؤكدًا أن سيدنا دواد كان يحب العبادة حبًا جمًا، وكان يأكل من صنع يده رغم تملكه أشياء كثيرة.

وأوضح "جبر"، أنّ الله تعالى جعل سيدنا داود حاكمًا بين بني إسرائيل الذين كانت تكمن مشكلتهم في أنهم يريدون قضاءً سريعًا، لأن الشر كان يغلب عليهم، فإذا كان القضاء بطيئًا من الممكن أن يقتل الأخ أخاه، حيث قسّم  داود أيامه إلى ثلاثة، فيوم يقضي بين الناس، ويوم يصنع الدروع، ويوم لعبادة الله والاختلاء بنفسه لأداء العبادة.

وعن قصة الحكم بين الأخوين في مسألة النعاج، أكد يسري جبر، أن داود عليه السلام فهم أنه لا يجب عليه ألا يعزل نفسه عن الناس، لأن عزله عن الناس وقد جعله الله حاكمًا يوافق هواه وليس كما يرده ربه.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس نبي الله داود اعرف نبيك بني اسرائيل
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