السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى لـ"الدستور": فى ذكرى ميلاد عرفات يجب ترتيب البيت الفلسطينى لمواصلة النضال

ياسر عرفات
ياسر عرفات

تمر ذكرى ميلاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبوعمار"، وما زال أبناء شعبه يتذكرون له كل قرار وتصرف.

في هذا السياق، قال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية: لقد كان أبوعمار القائد الملهم الذي يمد شعبه بالصمود والثبات، والرمز الوحدوي ذي الصدر الواسع والقادر بحرصه وبحسه الوطني على جمع شمل المقاومة الفلسطينية باختلاف برامجها ومشاربها السياسية والفكرية، ما مكنه أن يقود ويواصل مسيرة النضال مع شعبنا وقواه المناضلة.

وأضاف "المصري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مرحلة ما بعد الرئيس عرفات، كانت  تتطلب الوفاء لتراثه الغني من خلال ترتيب البيت الفلسطيني لمواصلة مسيرة النضال التي شقها للوصول لبر الأمان لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية بالعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

"المصري": في ذكرى ميلاد أبوعمار يجب الاتفاق على برنامج وطني تجمع عليه جميع الفصائل والقوى

وتابع "المصري" "في ذكرى ميلاد أبوعمار يجب الاتفاق على برنامج وطني تجمع عليه جميع الفصائل والقوى السياسية المختلفة، ليشكل البوصلة الهادية، وتكريس مبدأ المشاركة السياسية وإشاعة الحياة الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات العامة وبمشاركة الكل الفلسطيني  وتعزيز سيادة القانون لحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته من عبث الفاسدين، كما يتعين إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر إعادة هيكلتها لتضم كل القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني المختلفة، لتمثل بالفعل الإطار الجبهوي الذي يحتضن ويضم الجميع في كنفه. 

وأضاف "المصري" أنه في ذكرى ميلاد أبوعمار ووفاء لروحه، على الفلسطينيين المضي في ذات الطريق وحمل نفس الأهداف التي قضى من أجلها الرئيس الشهيد، وكما قالها "إن ثورتكم هذه وجدت لتنتصر وستنتصر طال الزمن أو قصر".

وأكد "المصري" أن الوفاء للرئيس الراحل ياسر عرفات يتطلب من الجميع تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على أية مصالح حزبية أو فئوية أو شخصية، والإسراع في إنهاء الانقسام البغيض واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني.

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