السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الخارجية الكويتى يستنكر تصريح وزير الاقتصاد اللبنانى ويُطالبه بسحبه

وزير الخارجية الشيخ
وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح

أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن استنكار واستغراب دولة الكويت الشديدين لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، أمين سلام، الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهمًا قاصرًا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح الوزير الكويتي، في بيان، اليوم السبت، أن دولة الكويت تمتلك سجلًا تاريخيًا زاخرًا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضًا قاطعًا أي تدخل في قراراتها وشئونها الداخلية.

وحث وزير الخارجية وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، على سحب هذا التصريح، حرصًا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين.

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