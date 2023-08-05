ضبط المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" في القاهرة

تمكنت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.

باتخاذ الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه واقعتى سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.