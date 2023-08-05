كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالنجيلة تُنظم بانوراما صيفية

تنظم كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالنجيلة بانوراما صيفية تحت عنوان meeting، تتضمن ثلاث محاور، المحور الأول ميتانويا (اي تغيير النوذج العقلي أو التفكير اي التوبة ومنها حرفت للمطانية)، المحور الثاني معجزات، المحور الثالث القيامات.

جاء ذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج والأب انراوس رفعت.

ومن جهته نظمت رعية كنيسة السيدة العذراء مريم بالخزندارية ورعية الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بجهينة لقاء مشترك لشبيبة ثانوي.

أقيم اليوم بكنيسة الخزندارية، وبدأ اليوم بفقرة تعارف بين الشباب، الذي بلغ عددهم ٧٠ شاباً من البلدين، ثم فقرة تأمل وترانيم وصلاة كنقطة إنطلاق لليوم، ثم كلمة ترحيب من القمص انطونيوس راعي الكنيسة والأخت ماجدولين.

تلا ذلك لقاء مع أ. أمير اميل بعنوان « الإختلاط والعلاقات الصحية» حيث تخلل اللقاء عمل مجموعات حواريه بين الشباب حول مفهوم الصداقة وشروطها، والصداقة بين الجنسين، وتناقش أ. امير مع الشباب حول مفهوم العلاقات، واختتم لقائه برساله للشباب حول البعد عن الصداقات التي تبني على المصالح الشخصية.

وختاماً لقاء ترفيهي بمنتجع النيل لقضاء رحلة نيلية، ثم الاستراحة في الكافتريا وعمل مسابقات للشباب.

وكان قد قال الأنبا نيقولا، مطران الروم الأرثوذكس بطنطا، إن طائفة الروم الأرثوذكس، ستبدأ يوم الثلاثاء الأول من شهر أغسطس صوم عيد رقاد والدة الإله الذي يقع في يوم 15 أغسطس.

ولفت إلى أنه في هذا الصوم لا يؤكل اللحم والبيض والألبان ومنتجاتها، وغير مسموح فيه بأكل السمك.

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة لبدء صوم السيدة العذراء مريم في أغسطس 2023، ولمدة 15 يومًا، تتخللها إقامة العديد من القداسات الإلهية والنهضات الروحية تكريمًا للسيدة العذراء مريم.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي إلى جانب النهضات الروحية التي تخص العذراء مريم.