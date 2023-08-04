الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعثة الصليب الأحمر الدولية تؤكد مواصلة أنشطتها في النيجر

بعثة اللجنة الدولية
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أعلنت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أنها ستواصل القيام بالأنشطة الإنسانية ومساعدة الأشخاص الأكثر تضررًا من الأحداث في النيجر رغم الانقلاب.

وقال نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موتسا موجانجافاري: "تماشيا مع مبادئها التأسيسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز، لا تعلق اللجنة الدولية على التطورات السياسية. 

وستتواصل أنشطة اللجنة الدولية في النيجر، ونعتزم مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للأشخاص المتضررين من النزاع، من الأكثر حاجة إليها"، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم.

وبحلول نهاية عام 2023، تشير التقديرات إلى أن حوالي 17% من سكان النيجر، ما يعادل 4.3 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأطاح انقلاب في النيجر، قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، الأسبوع الماضي، حيث برر تشياني ما حصل بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تعاني من عنف الجماعات الإرهابية.

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس بازوم.

ويعد بازوم، الذي وصل إلى الرئاسة عبر انتخابات في العام 2021، من أبرز حلفاء فرنسا والغرب في منطقة الساحل الإفريقي.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تعاونه الأمني فورا مع النيجر، وعدم الاعتراف بالانقلاب.

 

خطة للتدخل العسكري

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المكلف للشؤون السياسية والأمن، عبد الفتاح موسى، أن قادة أركان المجموعة، جهزوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، ويشمل ذلك كيفية وتوقيت نشر القوات.

ونقلت وكالة "رويترز" أن الأركان وكبار المسؤولين العسكريين وقادة دول "إيكواس"، سيتخذون القرار النهائي بشأن الإجراءات الإضافية المتعلقة بالنيجر.

وأوضح مفوض المجموعة أن العسكريين الذين نفذوا الانقلاب في النيجر، لن يعلموا بزمان ومكان الهجوم، مؤكدا أن القرار سيتخذ من قبل رؤساء دول المجموعة.

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