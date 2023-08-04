السعودية: نأمل أن يسهم الاجتماع حول أوكرانيا بتعزيز الحوار لحل الأزمة

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن أملها في أن يسهم الاجتماع حول أوكرانيا بتعزيز الحوار لحل الأزمة الأوكرانية.

وتستضيف السعودية اجتماع مستشاري الأمن الوطني لعدة دول بشأن الأزمة الأوكرانية، وفق قناة العربية السعودية.

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، تستعد السعودية لاستضافة قمة سلام تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يشارك في القمة نحو 30 دولة من بينها الهند والبرازيل وعدد من دول الاتحاد الإفريقي. ومع ذلك، من غير المعروف ما إذا كانت الصين ستحضر. ولن تحضر روسيا، التي أبدت اهتمامًا خاصًا بمبادرات السلام الصينية والإفريقية المقدمة سابقًا.

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى الجمع بين العديد من مبادرات السلام، بما في ذلك المبادرات الصينية والإفريقية، في اقتراح واحد مع التوقيعات المشتركة للدول المشاركة؛ هذا من شأنه أن يمنحها مصداقية دولية.

وسيكون غياب المشاركة الصينية بمثابة نكسة كبيرة للرياض، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين. إذا شاركت الصين، فسيكون ذلك مكسبًا كبيرًا، مما يضيف دفعة كبيرة للمبادرة المشتركة.

وفي الآونة الأخيرة، شرع الممثل الصيني الخاص لشئون أوراسيا، لي هوي، في جولة أوروبية لمناقشة مبادرة السلام الصينية لحل الأزمة الأوكرانية مع العديد من الدول، بما في ذلك أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وروسيا.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام العربية، من المقرر عقد القمة في جدة يومي 5 و6 أغسطس الجاري، وتبذل الجهود لضمان مشاركة واسعة من دول من بينها بريطانيا وجنوب إفريقيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي ومصر وإندونيسيا، المكسيك وتشيلي وزامبيا وكذلك الهند والبرازيل.

ومن المتوقع أن يحضر أيضًا مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات الأولية في القمة على احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

وسيشمل ذلك موافقة روسيا على سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية، وحل وضع شبه جزيرة القرم، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا، وإنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات على مستويين بين روسيا وأوكرانيا.