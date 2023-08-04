محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بأحياء: الدقي، العجوزة، جنوب، إمبابة، المنيرة، والهرم؛ للوقوف على نسب التنفيذ.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد المحاور المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية وطلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضاري للقطاع بالكامل.

كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وتابع المحافظ، أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائري وأعمال تحويلات عدد من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المُشار إليها، مشددًَا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وخلال الجولة كلّف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول، وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالطريق.

ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق، رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.