الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 6 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نطاق دائرة مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا ووقوع مصابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيَّن أن المصابين هم: ريتاج مصطفى أحمد - 12 سنة، مُصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها «تمنى» 4 سنوات مصابة جرح قطعى بالجبهة، و«ترفيل» 5 سنوات مصابة بجروح وسحجات، هبة محمد أحمد - 35 سنة، مُصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جهاد محمد أحمد - 23 سنة، مُصابة بجرح قطعي بالجبهة وجروح وسحجات، مصطفى أحمد توفيق - 74 سنة، مُصابًا باشتباه مابعد الارتجاج وجروح وسحجات، وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات.

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