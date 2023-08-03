نائب محافظ البحيرة تتفقد عدداً من المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتماماً كبيراً لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه.

وأشارت إلى أن الصناعة والإستثمار هما المخرج الآمن والوحيد من كافة المشكلات التي تواجه الدول، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أهمية مركز ومدينة حوش عيسى كمدينة واعدة جاذبة للاستثمار لوجود المنطقة الصناعية بها، وتوافر البنية الاساسية وجميع المرافق وشبكة الطرق الداخلية بها.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نهال بلبع، لمركز ومدينة حوش عيسى لتفقد عدد من المشروعات العاملة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة.

حيث زارت نائب محافظ البحيرة مصنع الرحاب لتصنيع منتجات الألبان وتعبئة المواد الغذائية وتجميد الخضروات والذي يضم عدد 4 خطوط إنتاج لمنتجات الخضر والفاكهة المجمدة والمعلبة ومنتجات الألبان، بطاقة إنتاجية 150 طن / يوم، ويعمل به 300 موظف بين عمالة فنية وإدارية وإشرافية، ويخطط المصنع لزيادة عدد العمالة إلى 1000 عامل خلال المرحلة المقبلة بعد إتمام أعمال التوسع في خطوط الإنتاج، ويستهدف المصنع التصدير إلى الخارج وبخاصًة الدول العربية حيث يتم الاعتماد في تصنيع وتعبئة المنتجات على عناصر إنتاج ومواد خام من مزارع معتمدة لا تستخدم المبيدات الزراعية، كما حصل المصنع على عدد من شهادات الجودة لإلتزامه بالمعايير والمواصفات الصحية والبيئية.

ثم تفقدت نائب محافظ البحيرة مصنع إنتاج مواد تعبئة وتغليف من البلاستيك والفويل وقص وتجهيز المنتجات والمناديل الورقية والمقام على مساحة 1500 م2، بطاقة إنتاجية 400 كرتونة / يوم، ويعمل به 65 عاملًا.

كما تفقدت نهال بلبع، مصنع الصناعات المعدنية والمتخصص فى إنتاج بديل الإسفنج، والمقام على مساحة 7800 م2، بطاقة إنتاجية 350 طن / ساعة، ويضم المصنع عدد (2) خط إنتاج، وتفقدت مصنع لتصنيع وإنتاج وتجميع لمبات واسبوتات الليد، والمقام على مساحة 1200 م2، بطاقة إنتاجية 700 قطعة / يوم، بتكلفة استثمارية بلغت 6 مليون جنيه سنوياً، ويعمل به 15 عامل، وتفقدت أيضاً مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل، والمقام على مساحة 1460 م2، بطاقة إنتاجية 10 آلاف علبة / يوم، بتكلفة استثمارية بلغت 12 مليون جنيه، ويعمل به 11 عامل.

هذا وقد تابعت نهال بلبع، خلال الجولة إنتظام سير العمل والجودة الإنتاجية بتلك المصانع، وتابعت خطوط الإنتاج للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمان وإنتاج منتج عالي الجودة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.

وأجرت نائب محافظ البحيرة ، حوارًا تفاعليًا مع عدد من العاملين الفنيين بمصانع وشركات المنطقة الصناعية واستمعت لمطالبهم وأفكارهم عن تطوير وتنمية المنطقة للحفاظ عليها كقلعة صناعية منتجة على أرض محافظة البحيرة وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية، وطالبتهم الإلتزام بمعايير الجودة خلال مراحل عمليات الإنتاج وكذا الحرص على إتباع معايير السلامة والصحة المهنية وتعليمات الحماية المدنية حفاظاً على أرواحهم وسلامة المرفق من أي مخاطر وكذا الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات خطيرة، ووجهت بإجراء دورات تدريبية دورية للعاملين لرفع كفاءة قدراتهم الفنية وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المدراس الفنية بنطاق المحافظة.

ثم اختتمت نهال بلبع، جولتها بعقد لقاء موسع مع عدد من المستثمرين من رجال الأعمال وأصحاب المصانع واستمعت لمطالبهم ومقترحاتهم التي من شأنها تذليل أى ما يعترض مشروعاتهم من معوقات، حيث قدمت الشكر لمستثمري المنطقة الصناعية بحوش عيسى لجهودهم في جعل المنطقة الصناعية منطقة واعدة ومؤثرة إقتصاديا وصناعيا، وتوفير المئات من فرص العمل للشباب، كما قدمت الشكر للجهات التنفيذية لقيامهم بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم جهود الدولة في تدعيم وتعزيز الفرص الاستثمارية وتأكيد ثقة المستثمرين في جهود الدولة.

وأكدت أن حضورها اليوم للمنطقة الصناعية بحوش عيسى يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستماع لمطالب المستثمرين والاستجابة لمطالبهم، مضيفة أنه سيتم البدء فى أعمال رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية بنهاية العام الجاري، حيث سيتم ضخ المبالغ المالية اللازمة لنهو تلك الأعمال، لافتة إلى أنه سيتم مراعاة توفير القدرات الكهربائية المطلوب لتشغيل خطوط الإنتاج والاستعداد والجاهزية لتوسعات المنطقة الصناعية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.