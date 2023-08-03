وكيل صحة مطروح يوجه باتخاذ إجراءات الصيانة للأجهزة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم الخميس، مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته والأكسجين الطبي وجاهزية مولدات الكهرباء للتشغيل وتوافر السولار اللازم.

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة حيث تابع تحويل حالة مرضية لإحدى السيدات لحاجتها إلى عناية مركزة ومتابعة من أخصائي الكلى، موجهًا بسرعة إجراءات التحويل إلى مستشفى مطروح العام.

كما تفقد كشك الولادة متابعًا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

واستكمل وكيل صحة مطروح جولته بتفقد أعمال الفرش والتجهيز للقسم الداخلي بالدور الثاني بالمستشفى تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة، موجهًا بسرعة الانتهاء منه وتلافي باقي الملاحظات خلال 24 ساعة، مشددًا على اتخاذ كافة إجراءات صيانة الأجهزة ومخاطبة الشركات المختصة بصفة عاجلة والإفادة.

وأثناء الجولة تفقد أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة وكشك الولادة وتلاحظ تدني مستوى النظافة بتلك الأماكن وتم توجيه إنذار لمسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة من إدارة المستشفى.



وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى موجهاً للطاقم الطبي والعاملين بضرورة تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي وزائري مطروح، موضحًا أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية حيث تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية.

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