الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تضم 33 فصلًا.. الانتهاء من تسليم مدرسة متعددة المراحل بالشروق

الشروق
الشروق

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن تسليم مبنى مدرسة "33 فصل " متعددة المراحل لصالح "وزارة التربيه والتعليم" وذلك بقطعة الأرض رقم 1 بالمجاورة الثامنة الإسكان العائلى وما بها من مبانى منفذه بهدف تخفيض الكثافات بالمدارس وضمها للخدمه العام المقبل “2023 - 2024”، بحضور خالد حمدان، مدير عام الإدارة التعليمية، وقيادات الجهاز ومجلس الأمناء.

وأوضح “سعد” أن المدرسة تم إقامتها على مساحة 7915 متر مربع، تضم 33 فصل دراسى بخلاف معامل “حاسب آلى- فيزياء- كمياء- أحياء”، إضافًة إلى مسرح ومكتبه وغرف أنشطة وملعب.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المدينة تضم العديد  من المدارس الحكومية التي تتبع وزارة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى عدد من المدارس الخاصة التي تقدم تعليمًا باللغة العربية والإنجليزية وتتبع مناهج مصرية أو أجنبية وتشمل هذه المدارس مدارس النيل الدولية والمدارس الأهلية ومدارس الشروق الدولية ومدارس الفرنسية، وغيرها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات من تنفيذ المنظومة التعليمة بالمدينة  وتوفير كافة الخدمات وبدء عام دراسي جديد متكامل. 

33 فصل الشروق تسليم الدعم متعددة المراحل

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