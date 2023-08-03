الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. ندى فؤاد: نطالب بالمناصفة فى تقاسم الثروة المكونة أثناء الزواج

ندى فؤاد
ندى فؤاد

قالت ندى فؤاد، أمين مساعد الإعلام بحزب العدل، إن هناك استغرابًا من عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقه على الرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي وهو ما يؤيده ويدعمه الحزب، مطالبة بضرورة التعجيل في إصدار قانون الأحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

وطالبت فؤاد، خلال مشاركتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج، وبصفة عامة، سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل، لضمان مبدأ التكاملية والشراكة، مؤكدة أن الزوجة أيضًا تسهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورة تيسير إجراءات المناصفة في الثروة خلال شهر.

وأشارت ممثلة العدل إلى أن من حقوق الزوجة ألا يتم إجبارها على المعيشة مع زوج تكرهه ولا تريد العيش معه، وعلى الرغم من أن بيت الطاعة لم ينص عليه في الدين الإسلامي بموجب تصريح من شيخ الأزهر، إلا أنه موجود في قانون الأحوال الشخصية، ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض الإذلال والتعسف ضد الزوجة وحتى تلجأ إلى دعوى الخلع والتنازل عن كامل حقوقها.

وتابعت الحديث بأن المرأة والرجل يدفعان ثمن قوانين جائرة صلحت لفترة من الزمن، إلى أن انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها على تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة على أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد والسعاية وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.

كما أكدت على ضرورة استحداث طرق فعالة للتحقق من دخل الزوج، وعدم إلقاء عبء التحري وإثبات الدخل على الزوجة، على أن يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.

الأسرة والتماسك المجتمعي الأحوال الشخصية الحوار الوطنى التماسك المجتمعي الطلاق الشفهي الدين الإسلامي

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الحوار الوطنى.. ندى فؤاد: نطالب بالمناصفة فى تقاسم الثروة المكونة أثناء الزواج

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