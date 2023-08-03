نشرة الحوادث.. مصرع وإصابة 10 بسبب حادثين وضبط 13833 قضية سرقة تيار كهربائي

شهدت مصر عدد من الحوادث والقضايا على مدار الـ24 ساعة المنقضية، كما نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم.

مصرع وإصابة 10 بسبب حادثي سير بصحراوي البحيرة

لقي مواطن مصرعه وأُصيب 6 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثيّ سير بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص تبيَّن مصرع مواطن مقيم بأسيوط وإصابة 6 آخرين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون.

وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين لذات المستشفى؛ لإسعافهم وتقديم الخدمات الصحية.

وشهد مركز وادي النطرون، إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بوادي النطرون لإسعافهم، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

"اصطدم بحاجز خرساني".. تفاصيل مصرع سائق على الطريق الأوسطي بحلوان

لقى سائق مصرعه صباح يوم الخميس، إثر اصطدامه بحاجز خرساني على الطريق الدائري الأوسطي.

البداية كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد حادث تصادم سيارة دوبل كابينة على الطريق الأوسطي اتجاه حلوان.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني مما أسفر عن مصرع السائق ونقلت الجثة إلى إحدى المستشفيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الأمن الاقتصادي: ضبط 13833 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1561) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13833 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

شرطة المرور: ضبط ‏75304 مخالفات متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏75304 مخالفات مرورية متنوعة.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: “تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (‏75304) مخالفات مرورية متنوعة”.

السيطرة على حريق أشجار في حدائق الأهرام دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شبَّ بأشجار بحدائق الأهرام دون إصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلى سطح بأشجار بحدائق الأهرام، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.