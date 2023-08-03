الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: الحوار الوطني بنى جسور الثقة بين القيادة السياسية والمواطن

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد كثيراً الشعب المصري بالاستجابة الفورية طبقا لسلطاته الدستورية على مخرجات الحوار الوطني.

مخرجات الحوار الوطني 

وأكد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخباري دي إم سي" المذاعة عبر فضائية “دي إم سي”، أن التعليم من أهم القضايا التي تم طرحها على أجندة الحوار الوطني، حيث يوجد بداخل هيئة التعليم الكثير من العراقيل التراكمية التي يجب النظر فيها بجدية من أجل إصلاح هذا القطاع.

وأضاف في حديثه أن فكرة وجود مجلس أعلى لمتابعة النشاط التعليمي فكرة جيدة، وهذه الفكرة متواجدة بالفعل في عدد كبير من دول العالم، حيث هذه الفكرة تمنع سيطرة شخصية بعينها على هذا القطاع، وهذا المجلس ينتج عنه تكافؤ الفرص والمنح.

أكرم القصاص

وأشار إلى أن الحوار الوطني بنى جسور ثقة كبيرة بين المشاركين والمواطنين والقيادة السياسية، وبالتالي يتم أخذ جميع الآراء لرسم خارطة المستقبل، مؤكداً أن التعليم من أهم قضايا المستقبل، حيث إذا صلح التعليم في مصر صلح التفكير والوعي.

 

 

أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع الحوار الوطنى مخرجات الحوار الوطني نشرة دي إم سي دي ام سي

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