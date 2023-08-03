الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد كروم لـ"الشاهد": 1990 كانت فترة ملتهبة وساخنة بالجماعة الإرهابية

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الفترة التي انتمى فيها للجماعة الإسلامية كانت عام 1990 وكانت فترة ملتهبة بالأحداث وساخنة.

أضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة في هذا الوقت أعلنت حمل السلاح وتوسعت الأمور، مشيرًا إلى أن عبدالشافي كان أمير الجماعة في الزاوية الحمراء وقام باغتيال الدكتور فرج فودة.

تابع أن المحامي الإخواني منصور أحمد منصور، كان يزور صفوت عبدالغني بسجن العقرب وكان متهمًا في قضية "المحجوب وكان يوجد جريدة ملقاه على الارض بها صورة فرج فودة، وطلب منه أن يأتي بها، وسأله "تعرف ده" قال له: "دا فرج فودة"، فقال له: "دا مرتد وخلي عبدالشافي واشرف السيد يقتلوه ويخلصوا على طول"، وقام بنقل التكليف لعبد الشافي.

تفاصيل البرنامج

برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويكشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” في الموسم الثاني عن شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا.

محمد كروم فترة ملتهبة الاحداث أعلنت حمل السلاح الإخوان الإرهابية

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