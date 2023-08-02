الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

من هو أحمد الحشانى رئيس الحكومة التونسية المكلف حديثاً؟

أحمد الحشاني
أحمد الحشاني

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أحمد الحشاني، مدير البنك المركزي التونسي، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لنجلاء بودن.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان صدر في هذا الشأن: "الرئيس قيس سعيد يقرر إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفاً لها".

من هو أحمد الحشاني

شغل "الحشاني" منصب  مدير الموارد البشرية السابق في البنك المركزي التونسي، وكان خبيرا قانونيا، تخرج في كلية الحقوق السياسية والاقتصادية بتونس كما حصل على درجة الماجستير عام 1983.

تولى الحشاني عدة مناصب ذات صلة بالشأن الاقتصادي والمالي في كل من وزارة المالية والبنك المركزي، و تدرج في المناصب إلى أن وصل مناصب قيادية كمدير عام بالبنك المركزي سابقاً.

يعد اختيار "الحشاني" من خارج الساحة السياسية في تونس، إذ ليس له سابقة عمل في الحقل السياسي ولا ينتمي إلى أي حزب.

وبعد تولى الحشاني رئاسة الوزراء في تونس سيكون رئيس الحكومة الثانية بعد إجراءات 25 يوليو 2021 التي بدأها الرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلسي البرلمان القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية مرورًا بتنظيم الاستفتاء على الدستور لينتهي المشوار بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة اختار الرئيس لها تاريخ 17 ديسمبر القادم.

رجح البعض أن رئيس الوزراء المكلف شغل هذا المنصب بسبب خبراته في الاقتصاد والشؤون المالية علاوة على الخبرات الإدارية التي يرون أنه يتمتع بها.

قيس سعيد الحشاني البنك المركزى التونسي نجلاء بودن رئاسة الوزراء وزارة المالية

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