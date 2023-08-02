الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح تُتابع انتظام الخدمات الصحية بوحدات مدينة الحمام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عددًا من الوحدات الصحية بمدينة الحمام، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد فرق العمل بشكل منتظم.

وأوضحت “عثمان” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنها تابعت عمل الفرق الثابتة في المبادرات الرئاسية التي يتم تقديمها داخل الوحدات الصحية منها "فحص المقبلين على الزواج، الاعتلال الكلوى، 100 مليون صحة " مؤكدة علي حسن التعامل مع المواطنين خلال تقديم الخدمات الطبية .

وأضافت نائب محافظ مطروح ، أنها خلال الجولة، استمعت لعددٍ من المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية في الوحدات الصحية وذلك للتأكد من تقديم الخدمات لهم بشكل كامل فضلا عن الشكاوى والمقترحات .

وأكدت أنه تم الوقوف علي الاحتياجات بالوحدات الصحية بمدينة الحمام ، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللائقة للمواطنين وذلك في إطار اهتمام الدولة بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين في عمق الصحراء وتوفير حياة كريمة لهم مشيرة الي انه سيتم تفقد الوحدات الصحية في ربوع المحافظة لتحقيق الرضا للمواطنين ومتابعة الأعمال بشكل دوري. 

100 مليون صحة الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتورة دينا عثمان المبادرات الرئاسية الوحدات الصحية نائب محافظ مطروح

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