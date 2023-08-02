متخصص فى الشأن الاقتصادى: قرار تخفيض تصنيف أمريكا الائتمانى قد يكون سياسيًا

قال أمجد عطية، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن هناك تعافيًا بالفعل في معدلات التضخم المرتفعة، حيث انخفضت معدلات التضخم من 8% و9% إلى 4%.

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فائية القاهرة الإخبارية، أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الأخير من العام الحالي مقدار 2.4مقابل 1.8، وهو ما كان متوقعًا.

وأوضح، أنه بالنظر إلى البيان التي أدرته منظمة فيتش، سنجد أنه يلقي باللوم على الإدارات الإمريكية المتعاقدة طوال 20 عامًا، حيث ينتقد بشدة طريقة الحكم في الولايات المتحدة، فيما يتعلق برفع سقف المديونية إلى عدة أعوام، والصراع الدائم ما بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأشار إلى أن الجمهوريين يريدون دائمًا تخفيض حجم المديونية الأمريكية، بينما الديمقراطيون دائمًا ما يريدون الإنفاق، خاصة على البرامج الاجتماعية والبرامج البيئية، وهي أحد الانتقادات التي وجهت لهم، مؤكدًا أن قرار تخفيض تصنيف أمريكا الائتماني قد يكون سياسيًا.