الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 5000 طن مخلفات صلبة بمحافظة الدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار أعمال حملة النظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصة في يومها الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنها تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. 

وقال مختار إنه تم رفع 3000 طن مخلفات صلبة من منطقة الكرنك و2000 طن مخلفات بلدية ومخلفات تقليم أشجار وتجميل حدائق من انحاء المدينة. 

من جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه بمشاركة ومتابعة وخالد جلال مدير عام المركبات وعبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة وفهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع أيمن عزت رئيس مدينة جمصة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.

وأشار إلى أنه تم تشغيل المكنسات بالشوارع الرئيسية في كل من شارع الكورنيش وشارع عمر بن العزيز وشارع هدير، وتم تقليم أشجار والنخيل وتهذيب الحشائش والنجيل الجزر الوسطي بمدخل رقم ١ مدينه جمصة الرئيسي ومدخل المركب حيث تم تقسيم المدينة إلى 7 قطاعات رئيسية موزع عليها العمالة والمعدات.

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Screenshot_20230802-184440
Screenshot_20230802-184449
Screenshot_20230802-184449
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الحمله المكبره جمصة

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