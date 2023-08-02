الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواقف كوميدية..البرومو الأول لفيلم "العميل صفر" لأكرم حسنى

برومو العميل صفر
برومو العميل صفر

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "العميل صفر"، البرومو الدعائي الأول للعمل المنتظر طرحه الأيام القليلة المقبلة بدور العرض السينمائية في مصر والعالم العربي.

البرومو الدعائي احتوى على العديد من المواقف الكوميدية حول شخصية "العميل صفر" التي يجسدها أكرم حسني، والذي يتحدث عن إمكانياته الكبيرة في عالم الرؤية البوليسية، وما يمتاز به من رؤية دقيقة للأشياء بشكل كوميدي تنم عن مهارة غير موجودة من الأساس.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا من الأبطال الكبار أصحاب المغامرات الشهيرة مثل جيمس بوند، لكن بالطبع من خلال مواقف كوميدية حتى يوضع في موقف جديد ويثبت أنه بطل حقيقي.

يشارك في بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وخالد الصاوي وسامي مغاوري وبيومي فؤاد ومحمد علاء ولبلبة وليلى عزالعرب، وإخراج كريم العدل.

فيلم العميل صفر أكرم حسني كوميدي كوميدية العميل صفر البرومو الأول

الأكثر قراءة

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

كاتب متخصص يكشف حقيقة نتائج «لجان الأكابر» بالثانوية العامة فى سوهاج

بسبب 100 جنيه.. قتل سيدة وأضرم النيران فى الجثة وهذا عقاب الجانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس