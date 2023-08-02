مواقف كوميدية..البرومو الأول لفيلم "العميل صفر" لأكرم حسنى

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "العميل صفر"، البرومو الدعائي الأول للعمل المنتظر طرحه الأيام القليلة المقبلة بدور العرض السينمائية في مصر والعالم العربي.

البرومو الدعائي احتوى على العديد من المواقف الكوميدية حول شخصية "العميل صفر" التي يجسدها أكرم حسني، والذي يتحدث عن إمكانياته الكبيرة في عالم الرؤية البوليسية، وما يمتاز به من رؤية دقيقة للأشياء بشكل كوميدي تنم عن مهارة غير موجودة من الأساس.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا من الأبطال الكبار أصحاب المغامرات الشهيرة مثل جيمس بوند، لكن بالطبع من خلال مواقف كوميدية حتى يوضع في موقف جديد ويثبت أنه بطل حقيقي.

يشارك في بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وخالد الصاوي وسامي مغاوري وبيومي فؤاد ومحمد علاء ولبلبة وليلى عزالعرب، وإخراج كريم العدل.