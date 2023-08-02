تحرير 39 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على مخابز وأسواق المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز حملات تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والبدالين التموينيين والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين ديرمواس برئاسة الدكتور أبوالدهب عبدالعظيم مدير إدارة التموين شنت حملة تموينية ضمت عبدالمفيد عبدالمنعم بإدارة تموين ديرمواس أسفرت عن تحرير 31 مخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: 19 مخالفة نقص وزن و7 عدم مطابقة للمواصفات ومخالفة توقف عن الإنتاج وأخرى عدم وجود سجل ومخالفة عدم نظافة ومخالفة واحدة عدم وجود ميزان حساس ومخالفة تصرف في دقيق، حيث تم التصرف في 16 شيكارة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم تشكيل حملة أخرى ضمت كل من جميل محمد عبدالمالك وعبده محمد عبدالمعبود وهاني أحمد حواس مفتشي التموين بمكتب تموين تل بني عمران قامت بالمرور على البدالين التموينيين أسفرت عن ضبط وتحرير 8 مخالفات متنوعة، منها 3 مخالفات عدم الإعلان عن المقررات التموينية و2 مخالفة غلق في المواعيد و2 عدم وجود شهادة صحية.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية ومراقبة الحالة التموينية والأسعار بناحية دائرة مركز ديرمواس والمرور على المخابز البلدية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة البدالين التموينيين، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية وإدارة التموين بالمركز ستوالى متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وغير التموينية بدائرة مركز ديرمواس.