الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري القطري يُخطط لضم عبدو ديالو من باريس سان جيرمان

عبدو ديالو
عبدو ديالو

يحوم الغموض حول مستقبل النجم السنغالي عبدو ديالو، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.          

عبدو ديالو يقترب من الانضمام إلى الدوري القطري

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن عبدو ديالو يقترب من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام أحد الأندية القطرية بالحصول على خدماته.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، في تقرير، أن نادي العربي القطري أبدى رغبته في التعاقد مع عبدو ديالو، واستغلال استبعاد اللاعب من قائمة باريس سان جيرمان خلال الجولة الصيفية التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن عبدو ديالو يُجري حاليًا محادثات مع مسئولي نادي العربي القطري، تمهيدًا للحاق بشقيقه إبراهيما ديالو في الدوري القطري.

وكان عبدو ديالو قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2019، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 32 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد للمدافع السنغالي، صاحب الـ27 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

وقضى عبدو ديالو الموسم الماضي 2022-2023 معارًا إلى صفوف نادي لايبزيج الألماني، لكنه شارك في 15 مباراة فقط.

عبدو ديالو ديالو باريس سان جيرمان الدوري القطري الميركاتو الصيفي العربي القطري

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