الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تنس الطاولة الباراليمبي يعسكر في المركز الأوليمبي استعدادًا لبطولة السعودية الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

دخل المنتخب الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي معسكرًا تدريبيًا مغلقًا بالمركز الأوليمبي بالمعادي؛ استعدادًا للمشاركة ببطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي التي تقام خلال الفترة من 8 - 10 أغسطس الجاري.

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور أن يشارك في بطولة السعودية بأكبر بعثة منذ بداية مشاركاته في النشاط الباراليمبي وهى البعثة المكونة من 21 لاعبًا ولاعبة، إضافة إلى الجهاز الفني.

ويترأس بعثة المنتخب في السعودية المستشار عصام زيدان، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، المشرف على النشاط الباراليمبي بالاتحاد الذي أكد أن بطولة السعودية هامة كونها آخر بطولة كبرى قبل بطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 التي تستضيفها مصر.

وتغادر بعثة منتخب تنس الطاولة الباراليمبي القاهرة متوجهة إلى السعودية يوم 7 أغسطس الجاري.

اتحاد تنس الطاولة الدولية لتنس الطاولة المركز الأوليمبي بالمعادي باريس 2024 بالمركز الأوليمبي تنس الطاولة معتز عاشور

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