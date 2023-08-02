ضبط متهم بالاعتداء على أبنائه بعد انفصاله فى الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على فيسبوك بشأن اعتداء أحد الأشخاص على نجله وإحداث إصابته.

بالفحص تم تحديد والد الطفل المشار إليه وتبين أنه مقيم بالشرقية وبصحبته 3 أنجاله، وأن طليقته مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبرفقتها نجلتهما الرابعة.

وبسؤالها قررت تلقيها اتصالا من أحد أبنائها وأفاد بأنه محجوز بأحد المستشفيات، وبه إصابات متفرقة نتيجة اعتداء والده عليه وأضاف لها أن شقيقه الآخر موجود بالمنزل صحبة والده وبه إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين تواجد نجلهما وبه إصابات بكسور متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.