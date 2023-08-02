"اتخانق مع كلب علشان قطة".. التحقيق مع طباخ متهم بالشروع فى قتل كلب بالعجوزة

لم يعلم الطباخ البالغ من العمر 50 عامًا أن ذهابه إلى عمله اليوم سينتهي بمشكلة تنتهي به للذهاب إلى قسم الشرطة، فأثناء وجوده في العمل خرج إلى الشارع ليدخن سيجارة فوجد كلبا يتشاجر مع قطة فضربه بسكين، مما تسبب في القبض عليه والتحقيق معه.

تفاصيل البلاغ

بداية تللك الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلقاء القبض على طباخ، لقيامه بالاعتداء على أحد كلاب الشارع بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بورود بلاغ من مدير حسابات ومفوض من مؤسسة حماية الحيوان التابعة لوزارة التضامن، ومقرها سقارة البدرشين برصد المؤسسة لمقطع فيديو بواقعة تعدي أحد الأشخاص على أحد كلاب الشارع، بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم العجوزة، وبفحص الفيديو أمكن ضبطه، وتبين أن الشخص يعمل طباخًا، 50 سنة.

اعترفات المتهم

وبمواجهة المتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة بمقطع الفيديو، أقر بارتكابه الواقعة حال وجوده أمام مقر عمله في مطعم، وعلل ذلك بقوله: لقيت الكلب يعقر إحدى القطط بالشارع فاستللت "سكينا" من المطبخ، وتعديت عليه، حتى يترك المنطقة.

حرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.