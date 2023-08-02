برشلونة يتغلب على ميلان وديًا فى آخر استعداداته للموسم الجديد

تغلب برشلونة الإسباني على نظيره ميلان الإيطالي بهدف نظيف صباح اليوم الثلاثاء، وديًا في اللقاء الذي أقيم بينهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

هدف البارسا الوحيد سجله أنسو فاتي في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وشهد اللقاء عدم مشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام المقبلة.

وكان لقاء ميلان اللقاء الودي الأخير للبارسا قبل مواجهة توتنهام الإنجليزي في كأس خوان جامبر 8 أغسطس الجاري.

ويفتتح برشلونة حامل لقب الليجا مشواره في الدوري يوم 13 أغسطس بمواجهة خيتافي.