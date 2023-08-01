منها صلة الرحم.. رمضان عبدالمعز يكشف عن أسباب زيادة الرزق

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن هناك أسبابًا كثيرة تزيد من الرزق، منها صلة الرحم وصدق الحديث، ورعاية الفقراء والمساكين والأرامل وكبار السن، مستشهدًا بحديث السيدة خديجة لسيدنا النبي (ص)، عندما رجع من أول لقاء له مع الوحى، حيث قالت له: "كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق".

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "والله ربنا هيبارك لك فى رزقك لو أخذت هدية ورحت لأختك وزرتها وصلت رحمك، والله ربنا هيزيد رزقك لو ساعدت محتاج أو مسكين، أو أرملة أعنتها على تربية أبنائها، أو أصحاب الهمم من المحتاجين للمساعدة".

وأردف: "السيدة خديجة، رضى الله عنها، قالت لسيدنا النبي (ص) ربنا لن يخزيك، ليه عشان سيدنا النبي كان بيصل رحمه، ويساعد الضعيف ويصدق القول ويساعد المحتاجين".