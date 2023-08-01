التعليم العالي: المرحلة الأولى من التنسيق السبت.. وعلى الطلاب توخي الحذر

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، إن مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام لا تختلف كثيراً عن العام الماضي على الإطلاق، حيث تقارب المجاميع أمر ملحوظ ، معبراً:" أطمئن الطلاب بأن كل طالب سيكون له مكان في التعليم العالي".

تنسيق الثانوية العامة

وأكد عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن المرحلة الأولى للتنسيق ستكون بدايتها السبت المقبل على أن تستمر لمدة خمس أيام، وعلى الطلاب الملتحقين بالمرحلة الأولى من التنسيق توخي الحذر بشدة عند كتابة الرغبات، لتحديد الأهداف والمجالات التي يريد الالتحاق به.

معامل التنسيق

وأضاف في حديثه، أن معامل التنسيق مجهزة بأحدث الأجهزة لاستقبال الطلاب اللذين لا يتوفرون لديهم أجهزة في المنزل، وهذه المعامل بها عدد لا بأس به من الخبراء والمتخصصين لمساعدة الطلاب وتوجيهم للإسلوب التقني الذي يتعين عليهم اتباعه عند كتابة الرغبات.

وتابع: "على الطلاب كتابة الرغبات بشكل كامل حتى لا يخونه المجموع على الإطلاق، بعد إعلان نتيجة التنسيق لا يوجد تغيير في الرغبات على الإطلاق".