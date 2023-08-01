محلل سياسي لـ"الدستور": مصر تحتضن القضية الفلسطينية بكل أبعادها

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر تحتضن القضية الفلسطينية بكل أبعادها، لافتا إلي أن الدور المصري تاريخيا يقف داعما للقضية وللشعب الفلسطيني وهذا الدور ترسخ ليست على مستوى استضافة اجتماعات الامناء العامون للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الحد الماضي بل حتى أمام المحافل الدولية مصر تكون حاضرة ومتبنية للموقف الفلسطيني ومدافعة عن الحق الفلسطيني.

وأضاف: "هذا ما عهدناه على القيادة المصرية عبر التاريخ وصولا للدور الذي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الحق الفلسطيني والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة".

الشعب الفلسطيني سئم الجولات والحوارات التي لن تفضي عن شئ

وأوضح “عمر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفلسطينيين كانوا ينتظرون اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية، وما نتج عنه من قرارات تخفف من حدة الأزمة التي تعصف به من بطالة وفقر وحصار وازمة معابر وانقسام فلسطيني في ظل تنامي اليمين المتطرف في اسرائيل والذي قد ينعكس على مسارات عدة لها علاقة بالاستيطان والتهويد والاقتحامات وتزايد حجم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلي أن الشعب الفلسطيني سئم الجولات والحوارات التي لن تفضي عن شئ وهو اليوم بحاجة الى اجراءات عملية تخفف من ازماته اليومية وتنهي هذا الانقسام الذي القى بضلاله على كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكد عمر أن كلمة السر تكمن في الوحدة الوطنية التي تعيد للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مكانته بين الدول .

وفي وقت سابق من اليوم، تطرق وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال لقاء مع السفراء العرب في إيطاليا، إلى حيثيات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في مواجهة الاحتلال الذي يهدد الوجود الفلسطيني.