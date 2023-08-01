الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: خطة تسوية النزاع التي تقترحها كييف غير مقبولة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي قد يتوجه إلي الولايات المتحدة لنقل صيغة السلام خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن زيلينسكي قد يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقل صيغته للسلام إلى مستوى المنظمة.

وأكدت زاخاروفا أنه لا يوجد في هذه الوثيقة الأوكرانية أي شيء من كلمة سلمي، على حد تعبيرها.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات تلفزيونية، أن الوثيقة الأوكرانية، لا يوجد أي شيء من كلمة سلمي، هذه قصة استفزازية دورية أخرى من كييف، تمت صياغتها بالتعاون مع الغرب.

وأشارت متحدثة الخارجية الروسية إلى أن الجانب الروسي أكد مرات عديدة أن خطة تسوية النزاع السلمية التي تقترحها سلطات كييف، غير مقبولة، لأن النقاط المكتوبة هناك، لا تعكس الحقائق القائمة على الأرض، ولا في سياق تطور الأحداث.

الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الوثيقة الأوكرانية

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