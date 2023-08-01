المطران عطا الله حنا: نرفض السياسات الاحتلالية الغاشمة الهادفة إلى تغيير طابع القدس

دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم إلى ضرورة الحفاظ على القدس وطابعها ومقدساتها وأوقافها، ورفض السياسات الاحتلالية الغاشمة التي تهدف إلى تغيير طابع هذه المدينة المقدسة.

وأكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن القدس مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث، وهي حاضنة لأهم المقدسات المسيحية والإسلامية. وأضاف أنها أمانة في أعناقنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، ونحن ساكنون فيها بأجسادنا، ولكنها ساكنة في قلوبنا كما هي ساكنة في وجدان كل عربي وكل إنسان حر في هذا العالم.

وأشار المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إلى أنه لا يجوز أن تترك القدس لقمة سائغة للاحتلال.

واستطرد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن القدس هي عاصمتنا وقبلتنا، وهي تاريخ وتراث إنساني وروحي عريق، وأي تعدٍ على القدس وهويتها هو تعدٍ على التراث الإنساني الذي يجب الحفاظ عليه.

وأكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن القدس تمر بأوضاع عصيبة وتحديات جسيمة. ونوه المطران عطا الله حنا بأن كل شيء فلسطيني مسيحي أو إسلامي مستهدف ومستباح في هذه المدينة المقدسة.

وأختتم المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، بالقول إن المقدسيين مطالبون بأن يبقوا في مدينتهم سدنة لها ومرابطين فيها ومدافعين عن تاريخها وتراثها ومقدساتها وأوقافها، وعن كل زاوية فيها في ظل هذا الاستهداف غير المسبوق الذي تتعرض له مدينتنا المقدسة.