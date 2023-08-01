الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رياضة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضى وسباق اختراق الضاحية بمصيف بلطيم

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بالتعاون مع مدينة مصيف بلطيم، بدعوة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، دعمًا للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم وتنشيط السياحة الداخلية في المدينة. ويتضمن المهرجان الرياضي سباق اختراق الضاحية، لقاءات كرة القدم ولعبة الراكت على البحر وسباقا للجري لاختراق الضاحية يبدأ من أمام بوابة مصيف الشباب وينتهي أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطئ النرجس، بمشاركة 100 شاب من المصطافين، وإعداد جوائز للفائزين في سباق اختراق الضاحية. وتحظى هذه الفعالية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تضافر جهود المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وتعزيز النشاطات الرياضية في المحافظة.

وتشهد الأيام المقبلة فعاليات رياضية متعددة تطلقها مديرية الشباب والرياضة بمدينة بلطيم ضمن خطة النشاط الرياضي تنظمها إدارة التنمية الرياضية، وذلك بإشراف عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

بلطيم شباب كفر الشيخ مهرجان سباق

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