اليوم.. الأهلى يستأنف التدريبات قبل مواجهة المصرى فى الكأس

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختارالتتش استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في دور الـ8 لكأس مصر، والمقرر لها مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد منح لاعبي الفريق الأول راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب لقاء الداخلية في دور الـ16 لكأس مصر، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد.

بدأ المدير الفني للأهلي في دراسة فريق المصري البورسعيدي بالفيديو، استعدادًا لمواجهة الفريقين المقبلة بعد تكليف الجهاز المعاون له والتونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو.

تشهد قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي العديد من الغيابات قبل مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، في ربع نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.

ويغيب محمد شريف بسبب الإصابة، بعدما أظهرت الأشعة تعرضه لكدمة قوية في الركبة، تسببت في جزع بسيط ويحتاج من أسبوع إلى 10 أيام من أجل الراحة، والمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات.

بينما يغيب محمود متولي عن اللقاء لعدم جاهزيته، كما سيغيب أيضًا عمرو السولية الذي يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، ولا توجد رغبة في تعجل عودته رغم اقتراب تماثله للشفاء، ونفس الأمر أكرم توفيق وكريم فؤاد لاستكمال البرنامج التأهيلي.

ويخضع ياسر إبراهيم لاختبار طبي على هامش مران اليوم الثلاثاء، لحسم موقفه من اللقاء بعد شكواه من إصابة عضلية وغيابه أمام الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر.

فيما يغيب محمد عبدالمنعم عن لقاء المصري للإيقاف، حيث تعد هذه المباراة هي الثالثة له بعد طرده في نهائي النسخة الماضية أمام بيراميدز وتعرضه للإيقاف 3 مباريات.