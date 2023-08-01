انكماش فاتورة الاستيراد من الصين بنسبة 30% خلال 4 أشهر

واصلت واردات مصر من الصين انكماشها إلى مستويات جديدة بنسبة قاربت 30%، لتصل لنحو 3.7 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023، مقابل 5.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار.

ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء جاءت واردات آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها فى المرتبة الأولى بقيمة 629.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 529.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023، مقابل 774.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

وبلغت واردات شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 374.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 390.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، فيما بلغت واردات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 247.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023، مقابل 345.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.