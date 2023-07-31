الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ناهد عشرى لـ«صالون التنسيقية»: غياب التدريب أبرز تحديات العمل النقابى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، إن هناك عددا من التحديات التي تواجه النقابات العمالية ولعل أهمها التحديات التشريعية، وغياب التدريب وكذلك غياب المرأة في آخر انتخابات حدثت في النقابات العمالية، مشيرة إلى أن من بين التحديات التشريعات الخاصة بعلاقات العمل، مُطالبًة بضرورة إيجاد حلول تتوافق مع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تحديات العمل النقابي في مصر». 

وأضافت أن الجامعة العمالية كان لها دور كبير في التدريب وعقد ورش عمل، وتعليم التفاوض، واتحاد العمال، وإخراج الكوادر وتعليم اسلوب التفاوض الجيد، كذلك كان لدى عضو اللجنة النقابية لدية خبرة يستطيع من خلالها التفاوض بشكل جيد، لافتة إلى أن هناك قلة في تمثيل المرأة في النقابات العمالية.

أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الدكتور ناهد عشري النقابات العمالية الذكاء الاصطناعي التشريعات المحور السياسي الجامعة العمالية

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