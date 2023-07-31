اللواء رضا فرحات: تأخر قانون المحليات أثر سلبًا على الحياة المحلية

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة جدًا كونه مكمل للدستور، قائلا إن تأخر إصداره يؤثر بشكل سلبي على الحياة المحلية فلا يمكن أن نظل نعمل بالقانون القديم في ظل الدستور الحالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات».

وأضاف اللواء دكتور رضا فرحات، أن القانون له أهمية كبير حيث يثضمن بابًا للمجالس المحلية وكيفية تنظيم عملها وانتخابها، مشددًا على ضرورة وجود المجالس الشعبية المحلية التي تعد جزءًا رقابيًا مكملًا للمجالس النيابية.

وطالب فرحات بضرورة سرعة إصدار القانون، خصوصًا وأن هناك اهتمامًا كبيرًا في الحوار الوطني بضرورة سرعة إصداره.

أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.