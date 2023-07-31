الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اللواء رضا فرحات: تأخر قانون المحليات أثر سلبًا على الحياة المحلية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة جدًا كونه مكمل للدستور، قائلا إن تأخر إصداره يؤثر بشكل سلبي على الحياة المحلية فلا يمكن أن نظل نعمل بالقانون القديم في ظل الدستور الحالي. 
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات». 
وأضاف اللواء دكتور رضا فرحات، أن القانون له أهمية كبير حيث يثضمن بابًا للمجالس المحلية وكيفية تنظيم عملها وانتخابها، مشددًا على ضرورة وجود المجالس الشعبية المحلية التي تعد جزءًا رقابيًا مكملًا للمجالس النيابية. 
وطالب فرحات بضرورة سرعة إصدار القانون، خصوصًا وأن هناك اهتمامًا كبيرًا في الحوار الوطني بضرورة سرعة إصداره. 
أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

اللواء دكتور رضا فرحات قانون الادارة المحلية الدستور الحالي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المحور السياسي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان