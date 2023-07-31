الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ما حكم الشرط الجزائي في البيع والشراء؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم الشرط الجزائى فى عمليات البيع أو الشراء، أو عمليات الاتفاق التجارى؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "يجوز بل بالعكس قد يحكم القضاء بأضعاف هذا وقد يقلل من قيمة الشرط الجزائى، ولازم كل طرف يلتزم بما جاء فى الاتفاق والعقد سواء بيع وشراء بالتقسيط أو خلافه".

واستكمل: "كل ما نقوله فى هذه المسائل هو الالتزام بما جاء فى الاتفاق من كل الأطراف حتى لا يتحول الأمر إلى نزاع ومحاكم ومشاكل وخلافه".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الشيخ أحمد وسام الإفتاء المصرية فتاوى الناس

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