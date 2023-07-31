الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 76 محضر إشغال طريق خلال حملة موسعة بشوارع بنى مزار

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وإزالة مخالفات المحلات التجارية والمطاعم والباعة الجائلين لتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الزحام والاختناق المروري، أسفرت عن ضبط وتحرير 76 مخالفة متنوعة.

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قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والإشغالات حيث شن يسري محمد نائب رئيس المركز والمدينة يرافقه مايكل حكيم رئيس حى جنوب بالتعاون مع إدارة الإشغالات والإزالات حملة لازالة الاشغالات التى تعيق الحركة بشارع بورسعيد وشارع الشوانى والعاشر من رمضان لتحسين حركة السير.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملة أسفرت عن تحرير ٨ محاضر إشغال و ٨ محاضر ضبط إشغال طريق و٦٠ إزالة إدارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحذير المخالفين بعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف أعمال وحملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة للحفاظ على حرم الطريق العام وفرض هيبة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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تحرير 76 مخالفة حملة لرفع الإشغالات شوارع مدينة بني مزار بالمنيا يسري محمد نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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