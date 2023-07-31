الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب يعلق على إمكانية ضم مبابى: نضحك كثيرًا على هذه الأخبار

مبابي
مبابي

علّق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على إمكانية ضم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية في إطار هذا الموضوع: بصراحة أضحك على هذه الأخبار، ما يمكنني قوله إنه لاعب رائع، لكن الأمر لا يناسبنا ماليًا، لا أريد إفساد القصة الآن، لكن على حد علمي لايوجد شيء ملموس، لكن الأمر ممكن لو أن أحدًا ما بالنادي يجهز شيئًا ويريد مفاجأتي وهذا مالم يحدث طوال مسيرتي هنا.

ويخشى باريس سان جيرمان أن تفشل كل محاولات الأندية للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، حيث سيمكن للاعب الرحيل دون مقابل في العام المقبل. 

ووفقًا لمصادر قريبة من النادي الفرنسي، هناك اقتناع بأن مبابي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانتقال إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ليحصل على رسوم تعاقد قيمتها 160 مليون يورو. 

وتزايدت الشائعات حول مستقبل مبابي بشكل كبير في يونيو الماضي منذ أن تبين أن اللاعب لن يفعل بند تمديد التعاقد مع سان جيرمان لعام آخر، والذي كان سيبقيه مع الفريق حتى عام 2025 . 

بدا رحيل مبابي عن سان جيرمان مؤكدًا عندما جرى استبعاده من جولة الفريق قبل انطلاق الموسم إلى اليابان وكوريا الجنوبية وهو ما أثار اهتمام الأندية به بشكل أكبر، ومن بينها نادي الهلال.

كلوب يورجن كلوب ليفربول كيليان مبابي مبابي

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