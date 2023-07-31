السجن المؤبد غيابيا لتاجر مخدرات بالإسكندرية لحيازته هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم تاجر مخدرات بالسجن المؤبد غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 10369 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة ، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن التحريات دلت علي قيام المتهم أ.ف.م، صاحب محل عصير، بالاتجار في المواد المخدرة ، وعلي اثر تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم بنشاطه الإجرامي، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده، وبمراقبته أبصرت القوة المتهم، يقوم بإخراج لفافة بلاسكتية لمخدر الهيروين، من داخل علبة سجائر أخرجها من طيات ملابسه، مناولا إياها الي أحد عملائه مقابل مبلغ مالي، فتمكنت من ضبطه ولاذا العميل بالفرار.



وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي علبة السجائر وبفضها تبين أنها بداخلها لفافة بلاسكتية لمخدر الهيروين، وعثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن اللفافة المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 5.64 جراما، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد غيابيا ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة ،برقم 1219 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، أن التحريات السرية دلت علي قيام المتهم " ا.ع.ا" عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، وتبين من تكليف أحد المصادر السرية لمتابعة نشاط المتهم، بيع مواد مخدرة، وعقب تلقى اتصال هاتفى بتواجد المتهم وبحوزته مواد مخدرة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده.

وضبطه أثناء قيامة بممارسة نشاطه علي الوجة المتعاد، وعند رؤية المتهم للقوة الأمنية تخلي عن علبة سجائر انقض ما بداخلها من قطع لمخدر الحشيش فالتقطتها القوة الأمنية، وتبين أن بداخلها عدد 17 قطعة حشيش.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.