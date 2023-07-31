الاتحاد المصرى للاسكواش: اختيار مروان الشوربجى تمثيل منتخب إنجلترا قرار شخصى (فيديو)

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إنّ اختيار مروان الشوربجي تمثيل منتخب إنجلترا بدلا من منتخب مصر قرار شخصي وخاص، معقبًا: "اتصل بي بالأمس، وقال لي فاضلي وقت صغير وهبطل اسكواش وأريد تأمين مستقبلي، وأعيش في إنجلترا لفترة طويلة وأريد الاستقرار هناك".

وأضاف خليفة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن مروان يفضل البقاء هناك مع شقيقه محمد، كما أن هناك احتمالا كبيرا أن يقيم والده ووالدته في إنجلترا أيضا، ولم أعرف بقراره إلا بالأمس، لأنه لم يصرّح به لأحد.

لاعبو الاسكواش يسافرون للخارج منذ سن صغيرة جدًا

وتابع: "لاعبو الاسكواش يسافرون للخارج منذ سن صغيرة جدا، أي من بعد 11 سنة، حيث يشاركون في البطولات ويعتمدون على أنفسهم، وهو ما يجعل السفر بالنسبة إليهم أمرا محببا إلى أنفسهم يحبون ممارسته وتجربته دوما".

وأردف: "ما حدث لمروان لم يكن نتيجة لنقص الدعم أو أي شيء، هو لا ينقصه شيء، لكنه يريد خوض هذه التجربة".