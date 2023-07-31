الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية تُشارك فى الملتقى الدولى للتعليم بدورته الثالثة عشرة

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تشارك في الملتقى الدولي للتعليم

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات في المعرض المقام على هامش الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب بدورته الثالثة عشرة"EDU Gate"، وذلك في الفترة من 30 يوليو وحتى 1 أغسطس، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وتقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مشاركة قسم الدبلومات والبرامج المهنية بقطاع المكتبات تعريفا تفصيليا بالبرامج المهنية المعتمدة والمقدمة بالقسم في أحدث الموضوعات العالمية، مثل برنامج الدبلوم المهني المعتمد في التسويق الرقمي الذي يقدم بالتعاون مع مؤسسة Digital Marketing Institute بأيرلندا من خلال الرابط التالي:(https://bibalex.org/dmi/)، بالإضافة إلى التعريف بخدمات المكتبة التعليمية المختلفة وخدمات الجمهور المتنوعة.
وتأتي مشاركة مكتبة الإسكندرية بالمعرض والملتقى كونها إحدى أهم المؤسسات الثقافية على الصعيدين الوطني والعالمي، كما أن لها دورا تعليميا لا يمكن إغفاله؛ حيث تحرص دائمًا على أن تكون مركزًا للتميز في إنتاج ونشر المعرفة، ومؤسسة رائدة في العصر الرقمي.
وينعقد الملتقى تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية، ويشهد أيضا مشاركة مصرية ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، إذ يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد على مائة جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية، بخلاف الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية. كما يستضيف المعرض عددًا من الجامعات المصرية الخاصة والجامعات الأهلية الجديدة؛ وذلك للمساعدة على إتاحة تعليم ذي جودة عالية عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر.

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