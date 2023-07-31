"صرف الإسكندرية" تُطلق ندوات توعية بمدونة السلوك الوظيفى

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تنفيذ ندوات توعوية للعاملين بالشركة عن مدونة السلوك الوظيفي، والتي تهدف إلى إرساء قواعد السلوك الوظيفي للعاملين بالشركة، وهي عبارة عن مجموعة من المعايير لأخلاقيات وسلوكيات العمل المهنية، وتحدد للموظفين مجموعة القيم والسلوكيات التي ينبغي اتباعها أثناء أداء مهامهم، وفي علاقتهم فيما بينهم من جهة ومع الجمهور والمواطنين والجهات التي يتعامل معها من جهة أخري.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن السلوك الوظيفي هو الطريقة التي يتعامل بها الموظف مع الأشخاص والمتواجدين من حوله في بيئة العمل وتفاعله مع نظام العمل داخل الشركة، والذي يجب أن يتسم بالأخلاق السامية في التعامل سواء مع المرءوسين أو الزملاء في العمل أو متلقي الخدمة.

ولفت إلى أن تنمية الوعي لدى العاملين بالشركة هو من أولويات العمل لتحفيز وتنمية حب العمل والانتماء ورفع الروح المعنوية لدي جميع العاملين.

وشاركت الإدارة العامة للتوعية وإدارة دعم النزاهة بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية في تقديم سلسلة من الندوات التوعوية الداخلية للعاملين.

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